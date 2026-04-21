وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم سيدفع الثمن رأسه

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي مجددا بقتل زعيم "حزب الله"، وذلك قبل جولة جديدة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء خلال فعالية بمناسبة يوم ذكرى الجنود الذين قتلوا إن زعيم "حزب الله" نعيم قاسم سوف " يدفع الثمن رأسه"

وأضاف كاتس أنه حتى خلال وقف إطلاق النار الحالي، يمثل نزع سلاح "حزب الله" هدفا مركزيا.

ونقل موقع واي نت الإسرائيلي الإخباري عن كاتس القول إن "حزب الله" هاجم إسرائيل" بناء على تعليمات من أسياده الإيرانيين" وسوف يدفع الثمن.

وأضاف كاتس " أي شخص يرفع يده ضد إسرائيل سوف يتم قطعها. لن نعود إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر 2023".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إنه من المقرر استئناف المباحثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بعد غد الخميس.