تحذير من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية في جنوب لبنان

حذر الدفاع المدني والجيش في لبنان الأهالي العائدين إلى الجنوب من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، تعمل فرق الدفاع المدني والجيش، على تنظيم المرور وفتح ما أقفل من طرقات بسبب الدمار، فيما توزع منشورات تحذر من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية.

وأشارت إلى أن التحذير جاء بعدما "استشهدت امرأة وطفلها في بلدة مجدل سلم جراء انفجار لغم ارضي، أثناء تفقدها لمنزلها".

وأفادت بأن عودة معظم الأهالي إلى الجنوب عامة وبلدات جنوب الليطاني خاصة، اتسمت بالحزن، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم، لافتة إلى أن قوافل العائدين لا تزال مستمرة.

ومازالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة من قبل فرق الإنقاذ في الحي السكني في صور وتحديدا في مبنى سلامة المؤلف من 12 طبقة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ، بالتعاون مع بلدية صور، من سحب جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن ثمانية أشخاص مفقودين.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل أول أمس الخميس، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لـ"حزب الله".