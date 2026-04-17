انطلاق احتفالات في لبنان مع بدء وقف إطلاق النار

انطلقت الاحتفالات في لبنان مع بدء وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام في الصراع بين إسرائيل و"حزب الله".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إسرائيل ولبنان وافقا على تنفيذ وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الخميس/الجمعة بالتوقيت المحلي في أعقاب القتال الأخير بين "حزب الله" المدعوم من إيران والقوات الإسرائيلية.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المواطنين في بيروت أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، كما سمع دوي انفجارات قوية بشكل متكرر في أنحاء المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت هذه طلقات نارية احتفالية تضمنت، بحسب ما ورد أسلحة مضادة للدبابات.

وقال شهود عيان إن الناس تجمعوا في الشوارع للاحتفال في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تضررت بشدة خلال الحرب.

وحث كل من الجيش اللبناني و"حزب الله" السكان والنازحين على توخي الحذر وضبط النفس عند العودة إلى الجنوب خلال فترة وقف إطلاق النار.