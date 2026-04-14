غوتيريش يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف محادثات السلام





دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف محادثات السلام وبذل جهد جاد للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع في الشرق الأوسط.

وكتب غوتيريش على منصة "إكس": "بعد أسابيع من الدمار والمعاناة، بات من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي في الشرق الأوسط". وأضاف: "أدعو إلى استئناف المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي الوقت نفسه، شدد غوتيريش على أن وقف إطلاق النار الحالي لمدة أسبوعين "يجب الحفاظ عليه بشكل كامل"، مؤكدا ضرورة وقف جميع الانتهاكات.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، فرض حصار بحري على المضيق، في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية ضد سفن إيرانية.