أمريكا تكشف عن حدود حصارها لمضيق هرمز





كشف الجيش الأمريكي الاثنين عن تفاصيل حدود ​حصاره لمضيق هرمز، قائلا إن الحصار سيمتد شرقا إلى خليج عُمان ‌وبحر العرب، ​في حين أظهرت بيانات تتبع السفن عودة سفينتين أدراجهما في المضيق مع بدء سريان الحصار.

وفي إشعار إلى البحارة بشأن الحصار الذي يهدف إلى انتزاع السيطرة على المضيق من إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية "أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل ⁠المسار أو الاحتجاز".

وأضافت "لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠قد أعلن عن الحصار عقب انهيار المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ​مجددا فوق 100 دولار ⁠للبرميل.

وذكر الإشعار الأمريكي أن ⁠الحصار "يشمل الساحل الإيراني بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ ومحطات النفط".

وأضاف أنه سيُسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.