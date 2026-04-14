تحرك دبلوماسي صيني لمنع تجدد الصراع بين واشنطن وطهران

حث وزير الخارجية الصيني وانج يي المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتعزيز محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، محذرا من أن الهدنة الحالية لا تزال هشة ويجب الحفاظ عليها.

وأدلى وزير الخارجية الصيني بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار الاثنين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد أي أعمال من شأنها تقويض وقف إطلاق النار أو تصعيد التوترات.

وقال وانج: "وقف إطلاق النار الحالي هش للغاية، حيث تمر المنطقة بمنعطف حرج. والأولوية العاجلة هي منع استئناف الأعمال العدائية والحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها بصعوبة".

وأشاد وانج بباكستان لمساعدتها في التوسط في وقف مؤقت لإطلاق النار واستضافتها المحادثات في إسلام آباد - التي انتهت الأحد دون اتفاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج قوله إن باكستان لعبت دورا "عادلا ومتوازنا". وأضاف أن مبادرة النقاط الخمس التي اقترحتها الصين وباكستان بشكل مشترك الشهر الماضي يمكن أن تكون بمثابة طريق نحو استعادة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط الكبير.

يشار إلى أن مفاوضات أمريكية إيرانية انطلقت أول أمس السبت فشلت في حل الخلافات بين طهران وواشنطن.

وعلى إثر ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا بحريا حول مضيق هرمز، وهدد بمهاجمة زوارق الحرس الثوري .