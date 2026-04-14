4 قتلى بنيران إسرائيلية في قطاع غزة





قال مسؤولون في قطاع الصحة إن غارتين جويتين إسرائيليتين أسفرتا عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة الاثنين، فيما يجتمع وسطاء بقادة من (حماس) في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسعفون بأن ⁠غارة استهدفت مجموعة من الرجال أمام مدرسة في دير البلح بوسط قطاع غزة. وأضافوا أن غارة أخرى أدت لمقتل شخص وإصابة آخر في مقهى بمدينة غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

أوقف وقف إطلاق النار الذي بدأ ‌في أكتوبر حربا شاملة استمرت نحو عامين لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على منطقة أخلتها من السكان أقامت ​حولها حواجز خرسانية مطلية ‌باللون الأصفر، وتشكل أكثر من ​نصف مساحة قطاع غزة، بينما تسيطر حركة ⁠حماس على شريط ساحلي ضيق، كما استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية.