ناقلات نفط تتجنب مضيق هرمز قبل فرض أمريكا سيطرتها على الملاحة البحرية

أظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز قبل فرض أمريكا سيطرتها على حركة الملاحة البحرية اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع.

وقال الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على ⁠مضيق هرمز، مما رفع حدة التوتر بعد أن فشلت المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في ‌فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأضافت في بيان ‌على منصة إكس أنه سيتم "تطبيقه بشكل محايد على سفن جميع الدول ‌التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع ‌الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان".

وذكرت أن ‌القوات الأمريكية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، وسيتم تزويد ​البحارة التجاريين بمعلومات إضافية ‌من خلال إشعار رسمي ​قبل بدء فرض السيطرة على حركة الملاحة.