الجيش الأمريكي يعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية

قالت ​القيادة المركزية الأمريكية إنها ستبدأ ‌في ​فرض سيطرة على كامل حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية الاثنين الساعة ⁠1400 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن البحرية ‌الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرة على مضيق هرمز.

وكتبت ‌القيادة في بيان على وسائل ‌التواصل الاجتماعي "من المقرر فرض ‌السيطرة دون ‌محاباة على سفن جميع الدول ​التي تدخل ‌أو ​تغادر الموانئ والمناطق ⁠الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية ​على ⁠الخليج العربي ⁠وخليج عمان. ولن تعرقل قوات القيادة المركزية ⁠الأمريكية حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".

وأضافت أنه من المقرر تزويد ‌البحارة على السفن التجارية بمعلومات إضافية ​من خلال إشعار رسمي قبل بدء هذه الإجراءات.