نتنياهو: أرغب في اتفاق سلام حقيقي مع لبنان





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى "اتفاق سلام حقيقي" مع لبنان يكون "مستداما لأجيال"، وذلك قبيل محادثات مقررة يوم الثلاثاء في واشنطن.

وفي رسالة مصورة مساء السبت، أوضح نتنياهو أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة.

وفي الوقت نفسه، جدد التأكيد على أن إسرائيل ستواصل حملتها العسكرية ضد حزب الله، حتى يتم استعادة الأمن في المناطق الشمالية من إسرائيل.

وقال إنه منذ تجدد الصراع في أوائل مارس، قتلت إسرائيل عدة مئات من مقاتلي حزب الله.

وأضاف نتنياهو: "بفضل القوة التي أظهرناها، تواصل لبنان معنا عدة مرات خلال الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن بيروت سعت إلى بدء "محادثات سلام مباشرة".

وأوضح أنه وافق على ذلك بشرطين: نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وأضاف أن دولا أخرى داخل المنطقة وخارجها تواصلت أيضا مع إسرائيل "لأنها ترى قوتنا".

ومن المقرر أن يجري لبنان وإسرائيل محادثات مباشرة على المستوى السياسي الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ عقود.

ومن المتوقع أن تبدأ سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، المحادثات يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أبدى في وقت سابق اهتمامه بهذه المحادثات، خاصة منذ اندلاع النزاع الأخير بين إسرائيل وحزب الله.