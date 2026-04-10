إيران.. زلزال يضرب مدينة "باغ ملك" في خوزستان

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة "باغ ملك" التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، صباح اليوم الجمعة.

وأفادت التقارير الإعلامية أن الهزة الأرضية وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم، وشعر بها سكان المناطق المحيطة في المحافظة، وفقا لمنشور لوكالة أنباء إيران على منصة إكس.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.