أمريكا تستدعي سفير العراق بعد هجوم بمسيرة على منشأة دبلوماسية ببغداد

ذكرت ​وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو استدعى السفير العراقي أمس الخميس بعدما ضربت طائرة مسيرة منشأة ⁠دبلوماسية أمريكية رئيسية في بغداد.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد ذكرت في وقت سابق أن "ميليشيات إرهابية" ‌عراقية، تتهمها واشنطن بالتحالف مع إيران، شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة بالقرب ‌من مركز الدعم الدبلوماسي في ‌بغداد ومطار بغداد الدولي يوم ‌الأربعاء.

وأفادت وزارة الخارجية ‌الأمريكية بأن لاندو أقر بجهود قوات الأمن العراقية ​للتعامل مع ‌التطورات لكنه ​أكد على "إخفاق الحكومة العراقية ⁠في منع هذه الهجمات".

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتوقع من الحكومة ​العراقية اتخاذ ⁠تدابير ⁠لتفكيك الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق.

وأضافت أن "بعض العناصر المرتبطة ⁠بالحكومة العراقية تواصل بنشاط توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات".

وتقول سلطات الصحة العراقية إن العشرات قتلوا في البلاد منذ اندلاع الحرب مع إيران. ‌ومن بين القتلى مدنيون وأعضاء في قوات الحشد ​الشعبي ومقاتلون من البشمركة الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة وأفراد من الشرطة والجيش.