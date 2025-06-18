روسيا تحذر أميركا من مجرد التفكير في تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء من أن المساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل ربما تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري وسط استمرار لتبادل للضربات الجوية بين إيران وإسرائيل لليوم السادس على التوالي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه المساعدة لإسرائيل، أو حتى التفكير في تقديمها. وأضاف أن موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، أن هجمات إسرائيل المستمرة على المواقع النووية السلمية في إيران، "غير قانونية وتدفع العالم نحو كارثة نووية".

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "رد الفعل القاسي والرافض للتنازلات من جانب غالبية دول العالم على الضربات الإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية، بما فيها البنية التحتية النووية، إلى جانب نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ في 13 يونيو، والدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 يونيو (الجاري)، تثبت أن المسار الهجومي والإجراءات التخريبية للقيادة الإسرائيلية لا تجد تفهمًا ودعمًا إلا من تلك الدول التي تشارك فيها فعليًا وتتحرك بدوافع آنية".

وأكد البيان أن "محاولات المعسكر الغربي للتلاعب بالنظام العالمي لعدم الانتشار النووي واستغلاله لتسوية الحسابات السياسية مع الدول غير المرغوب فيها، تكلف المجتمع الدولي ثمنًا باهظًا وهو أمر غير مقبول به على الإطلاق".

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن أهداف منع الانتشار النووي، والتي تشكل معاهدة حظر الانتشار النووي هدفها الأساسي، لا ينبغي أن تتحقق عن طريق العدوان وعلى حساب الضحايا الأبرياء.

وأضاف البيان: "الهجمات الإسرائيلية المستمرة والمكثفة على المنشآت النووية السلمية في إيران، غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وتشكل تهديدات غير مقبولة للأمن الدولي، وتدفع العالم نحو كارثة نووية ستكون عواقبها محسوسة في كل مكان، بما في ذلك إسرائيل ذاتها".

وتابع: "تدعو روسيا القيادة الإسرائيلية إلى إدراك الحقيقة والتوقف فورًا عن شن الهجمات على المنشآت والمواقع النووية الخاضعة للضمانات، والتي تخضع لأنشطة التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".