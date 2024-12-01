قطار الرياض يفتتح أبوابه أمام الركاب في السعودية

بدأ قطار الرياض في السعودية اليوم الأحد استقبال ركابه، بعد أكثر من عقد على إقرار المشروع، حيث انطلقت عمليات التشغيل على ثلاثة مسارات من أصل ستة مسارات.

والمسارات التي تم تدشينها هي المسار الأول "الخط الأزرق" محور العليا - البطحاء، والمسار الرابع "الخط الأصفر" محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والمسار السادس "الخط البنفسجي" محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قطار الرياض، كأحد أهم مشروعات النقل الكبرى التي تشهدها المملكة والبالغ تكلفته قرابة 5ر22 مليار دولار.

وسيتم تشغيل بقية مسارات القطار الثلاثة بشكل متتابع وفقا لخطة التشغيل التي سبق الإعلان عنها عند الافتتاح، حيث سيتم في 15 ديسمبر الجاري تشغيل المسار الثاني "الخط الأحمر" محور طريق الملك عبدالله و المسار الخامس "الخط الأخضر" محور طريق الملك عبد العزيز، فيما سيتم تشغيل المسار الثالث "الخط البرتقالي" محور طريق المدينة المنورة في الخامس من يناير المقبل، وبذلك يكون قد جرى تشغيل كافة مسارات القطار الستة.

يشار إلى أن المحطات على الخط الأزرق المسار الأول العليا-البطحاء ستفتح أبوابها أمام الركاب قبل نهاية هذا العام 2024.

ويتألف المشروع من شبكة تضم ست مسارات بطول 176 كيلومترًا و85 محطة، بينها أربع محطات رئيسية، ويتميز بمواصفات تصميمية وتقنية عالية.

يأتي التدشين بعد أكثر من عقد على إقرار المشروع، وتحديداً في أبريل 2012، حينما أقر مجلس الوزراء السعودي آنذاك تنفيذ مشروع النقل العام، ثم أرسيت العقود لإنشائه في 2013 على ثلاثة ائتلافات عالمية بقيمة بلغت قرابة 5ر22 مليار دولار.

وسيوفر القطار بديلاً مناسباً لوسائل النقل، ويستخدم المشروع آلاف الخلايا الشمسية بمحطاته ومستودعاته، ما يعني أنه سيساعد على توفير قرابة 20%، من استهلاك الطاقة في التركيبات الكهربائية الرئيسية.