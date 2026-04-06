رويترز: إيران تدرس مقترح السلام

أكد ‌مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين أن بلاده تلقت ⁠مقترحا من باكستان ⁠لوقف إطلاق النار بأثر ⁠فوري وأنها ⁠تدرسه.

وكانت باكستان قد أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ ⁠بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة.

وموقع أكسيوس هو أول من نشر تقريرا عن الخطة أمس الأحد. وذكر نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية أن الولايات ‌المتحدة وإيران ودول تضطلع بمساعي وساطة بالمنطقة تناقش وقفا محتملا لإطلاق النار لمدة 45 يوما في إطار اتفاق من مرحلتين ربما يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب.