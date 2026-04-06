كوريا الجنوبية: نستخدم جميع الوسائل لمنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط









قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج الأحد فيما يتعلق بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط أنه سيستخدم جميع الوسائل السياسية المتاحة حتى لا تتفاقم الأزمة إلى أزمة أكبر، ولا تصبح حياة أولئك الذين يواجهون ظروفا صعبة أكثر بؤسا.

وأدلى لي بهذه التصريحات خلال كلمة تهنئة أثناء قداس مشترك أقيم في كنيسة يوئيدو الإنجيلية الكاملة في سول بمناسبة عيد الفصح، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتغلب على الأزمة الوطنية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتعهد الرئيس بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لحياة أفضل للشعب، وبأن تقدم دعما أكبر وأكثر دقة مع إيلاء اهتمام خاص للمحتاجين.

وشدد على أهمية توحيد قلوب الشعب للتغلب على الأزمة، قائلا إن روح التضامن والتعاون في الأوقات الصعبة هي المصدر الحقيقي للقوة للتغلب على أزمة الأمة.