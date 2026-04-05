الصين: مستعدون للتعاون مع روسيا لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط

قال ​وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره ‌الروسي ​سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد إن الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا في مجلس الأمن الدولي وبذل جهود لتهدئة الأوضاع ⁠في الشرق الأوسط.

وأكد وانغ أن السبيل الأساسي للتعامل مع مشكلات الملاحة في مضيق هرمز يتمثل في التوصل ‌إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الصين دأبت ‌دائما على الدعوة إلى التسوية ‌السياسية للقضايا المتأزمة عبر الحوار والتفاوض.

وجاء ‌الاتصال قبل ‌تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة ​على مشروع ‌قرار ​بحريني لحماية الشحن التجاري ⁠في مضيق هرمز ومحيطه.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله ​إنه ينبغي ⁠للصين ⁠وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، أن "تسلكا نهجا موضوعيا ومتوازنا ⁠وأن تسعيا إلى كسب مزيد من التفاهم والدعم من المجتمع الدولي".

ودعت الصين مرارا إلى وقف إطلاق النار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وحثت ‌على إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من ​شهر، والذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، وهو ممر شحن حيوي للنفط والغاز.