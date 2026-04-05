غارة جوية إسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في غزة

أكدت سلطات الصحة في ​غزة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة ‌فلسطينيين ​في شمال القطاع اليوم الأحد، في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار الهش، وذلك وسط مساع جديدة للوسطاء من أجل ترسيخ الاتفاق.

وقال مسعفون إن الغارة ⁠الجوية استهدفت أشخاصا في شارع يافا بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة آخرين.

ولم يعلق الجيش ‌الإسرائيلي حتى الآن على الواقعة.

وتتبادل حركة (حماس) وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار ‌الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأوقف حربا استمرت عامين.

وتقول وزارة ‌الصحة في غزة ‌إن النيران الإسرائيلية قتلت 700 شخص على الأقل منذ بداية وقف ​إطلاق النار. ‌وتقول إسرائيل ​إن أربعة جنود قُتلوا على ⁠يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وأفاد مصدران مصريان ومسؤول فلسطيني بأن وفدا من ​"حماس" ⁠اجتمع مع وسطاء ⁠من مصر وقطر وتركيا في القاهرة الأسبوع الماضي لتسليم الرد المبدئي على اقتراح نزع السلاح ⁠الذي أُرسل للحركة الشهر الماضي.

وقالت المصادر الثلاثة لرويترز يوم الخميس إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تناقش التخلي عن السلاح دون ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة كما تنص ‌خطة نزع السلاح التي وضعها "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب.

ويشكل نزع "حماس" نقطة خلافية في المحادثات الرامية إلى تنفيذ خطة ترامب للقطاع الفلسطيني وترسيخ وقف إطلاق النار.