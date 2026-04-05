مصر تجري اتصالات مع ويتكوف ودول بالمنطقة لبحث التهدئة

ذكرت ​وزارة الخارجية المصرية في بيان ‌اليوم ​الأحد أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومع نظراء له ⁠في المنطقة، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة مقترحات خفض التصعيد ‌في التوترات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن السفير تميم ‌خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ‌صرح بأن "الاتصالات تناولت آخر ‌مستجدات الأوضاع الخطيرة ‌في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى ​والمقترحات حول ‌سبل ​خفض التصعيد العسكري في ⁠المنطقة".

وأضاف أن الوزير عبد العاطي أكد "ضرورة تغليب الحكمة ​لنزع ⁠فتيل التوتر ⁠وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، مشددا على أهمية ترجيح ⁠لغة الحوار والدبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحقق المصلحة العامة".