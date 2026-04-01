السوداني يبحث خطط تطوير المعابر الحدودية مع سوريا





أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الثلاثاء اجتماعا كرس لوضع الآليات والتسهيلات اللازمة لدخول البضائع ولاسيما الغذاء والدواء عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع سوريا بما يتلاءم مع الظروف التي تشهدها المنطقة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني ترأس إجتماعا كرس لبحث ملف المنافذ الحدودية الثلاثة مع سوريا "ربيعة والقائم والوليد" بحضور وزير التجارة ورئيس هيأة المنافذ الحدودية والمستشار الخاص بشؤون المنافذ في الحكومة العراقية ومديري المنافذ وإطلع على سير تنفيذ الإجراءات المتخذة بعمل المنافذ الثلاثة وتطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة.