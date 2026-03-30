سوريا.. دورية إسرائيلية تتوغل في قرية بريف درعا الغربي

توغلت دورية من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، في قرية جملة بمنطقة سرية الوادي في ريف درعا الغربي، بسوريا، ونصبت حاجزاً مؤقتا.

وقالت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية إن الدورية، المؤلفة من تسع سيارات، دخلت من بوابة تل أبو الغيثار، وتحركت عبر صيدا الحانوت والمسريتية وصيصون، وصولاً إلى سرية الوادي، حيث نصبت حاجزاً لمدة نصف ساعة، وعملت على توقيف المارة والمزارعين، ثم انسحبت على دفعتين.

ومن جانب، قال "تليفزيون سوريا" اليوم إن " قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت تحركاتها مساء الأحد في ريف القنيطرة، عبر تنفيذ مداهمات واقتحامات لعدد من المنازل، بالتزامن مع اختطاف راعٍ، والإفراج لاحقاً عن طفلين بعد ساعات من اعتقالهما".

وأشار إلى أن قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 12 آلية عسكرية توغلت في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، حيث انتشر الجنود بالقرب من المنازل، وداهموا عدداً منها، بالتزامن مع إنشاء حاجز مؤقت على مدخل القرية.

وفي سياق متصل، اختطفت قوات "الاحتلال" راعياً بالقرب من بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات إضافية عن مصيره حتى الآن.

وأشار تليفزيون سوريا إلى أن مناطق في ريف القنيطرة تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة خلال الفترة الأخيرة، تتضمن مداهمات واعتقالات، يعقبها في بعض الأحيان الإفراج عن الموقوفين.