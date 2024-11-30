احتجاجات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين

أغلق الآلاف من الإسرائيليين، معظمهم من النساء، طريقا يؤدي إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حيث تظاهروا يوم أمس الجمعة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست.

ويجرى تنظم مظاهرات أسبوعية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، لكن هذه المظاهرات تتم عادة مساء السبت، بعد انتهاء يوم السبت المقدس لدى اليهود.

وذكرت الصحيفة أن احتجاجات يوم الجمعة نظمتها جماعة تدعى "شيفت 101" والتي كانت تنظم اعتصامات بالقرب من الكنيست منذ يوم الاثنين.

وتعتزم الجماعة تنظيم احتجاجات مختلفة على مدار الأسبوع للضغط على الحكومة لإخراج المحتجزين من غزة.

وقال بيان نقلته الصحيفة "نحن أمهات وأفراد عائلات الرهائن، ندعو الأمهات والآباء والنساء والرجال من جميع أنحاء البلاد إلى الاتحاد وتجاوز النزاعات والاستقطاب والانضمام إلينا من أجل القضية الأكثر أهمية على الإطلاق - وهي المساهمة في عودة المحتجزين. لدينا أمل".