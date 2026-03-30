السعودية: تدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية





أعلنت السعودية مساء الأحد تدمير صاروخ طواف أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة.

و صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، " بأنه تم رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية".

وكان اللواء الركن تركي المالكي، صرَّح في وقت سابق الأحد، بأنه تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية ، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأعلن المالكي السبت اعتراض وتدمير 5 مسيّرات وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 841 طائرة مسيرة، و58 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.