الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل رئيس أركان الحرب الإيراني





أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مقتل علي شدماني الذي أشار له على أنه رئيس أركان الحرب الإيرانية وأكبر قائد عسكري بالبلاد.

ودون أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في إيران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة وانتهاز فرصة عاجلة، حيث هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقضت على علي شادماني رئيس أركان الحرب في ايران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربًا إلى الزعيم الإيراني علي خامنئي.

وأضاف أفخاي: لقد شغل شادماني رئيس أركان الحرب الإيرانية وقائد قيادة الطوارئ للقوات المسلحة وقد أشرف على الحرس الثوري وعلى الجيش الإيراني، في بداية الحرب عين لقيادة القوات المسلحة الإيرانية بعد أن تم القضاء على سلفه غلام علي رشيد خلال الضربة الافتتاحية للعملية.

وكان شادماني قد تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني ليكون رئيساً جديداً لهيئة أركان الحرب، قبل 4 أيام فقط، بعد اغتيال القائد السابق.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الاثنين، اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني ورئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبيهما في غارة بالعاصمة طهران لأحد وذلك استمراراً لسلسة الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل لعلماء وقيادات عسكرية.