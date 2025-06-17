أميركا تقترح إجراء محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وإنهاء الحرب





نقل موقع أكسيوس يوم الاثنين عن أربعة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تناقش مع إيران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة الاتفاق النووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث لفوكس نيوز يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران حتى مع تصاعد القتال مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، فيما قال مساعد في البيت الأبيض بشكل منفصل إن واشنطن لا تهاجم إيران.

وعندما سئل هيجسيث عما إذا كان ترامب لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال "بالتأكيد".

وأضاف "نحن في موقف دفاعي بالمنطقة لنكون أقوياء في سعينا للتوصل إلى اتفاق سلام. ونأمل بالتأكيد أن يحدث هذا هنا".

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين "على الجميع إخلاء طهران فورا"، مشيرا إلى ما وصفه برفض طهران لاتفاق للحد من تطوير الأسلحة النووية.