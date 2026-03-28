روبيو: إيران قد تسعى إلى تأسيس نظام لفرض رسوم لعبور مضيق هرمز





حذر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من أن القيادة الإيرانية قد تؤسس نظاما لفرض رسوم لعبور مضيق هرمز بعد الحرب.

وقال روبيو يوم الجمعة في أعقاب محادثات لوزراء خارجية مجموعة السبع بالقرب من باريس إن مثل هذه الخطوة في الممر المائي ستكون "غير قانونية". ويعد المضيق ممرا حيويا لتجارة النفط الدولية.

وأكد أن هذه الخطوة "غير مقبولة، وخطيرة بالنسبة للعالم، ومن المهم أن يكون للعالم خطة لمواجهتها".

وقال روبيو إنه ليس من الضروري أن تتولى الولايات المتحدة القيادة لتنفيذ هذه الخطة، مضيفا أن واشنطن ستكون سعيدة وجاهزة للمساهمة فيها.

وتابع أن "دول أسيا وكل دول العالم لديها الكثير على المحك".

وأضاف روبيو إنه يجب التأكد من أنه "لا ينبغي أن يكون مضيق هرمز، أو بصراحة أي ممر مائي دولي، خاضعا لسيطرة أو لفرض رسوم من جانب دولة قومية أو حكومة إرهابية مثل تلك الموجودة في إيران اليوم".