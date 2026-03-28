وزيرا خارجية روسيا وإيران يناقشان إمكانية تسوية النزاع





أعلنت وزارة الخارجية الروسية ​أن الوزير سيرجي لافروف ناقش أمس ‌الجمعة ​مع نظيره الإيراني عباس عراقجي إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية في الأزمة الإيرانية.

وقال البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة "ناقش الوزيران بالتفصيل الأزمة العسكرية ⁠والسياسية الأكثر صعوبة في الشرق الأوسط والتي اندلعت نتيجة للعدوان الأمريكي-الإسرائيلي غير المبرر على إيران".

وتابع "تم تبادل الآراء حول ‌آفاق تحويل الصراع إلى مسار للتسوية السياسية والدبلوماسية على أساس القانون الدولي ‌ومراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".

وأضاف البيان ‌أن لافروف عرض تفاصيل آخر ‌شحنة مساعدات إنسانية أرسلتها ‌روسيا إلى إيران.

وقعت روسيا وإيران اتفاقية شراكة ​استراتيجية تشمل ‌التعاون السياسي والاقتصادي ​والعسكري والطاقة، لكنها ⁠لا تتضمن اتفاقية دفاع متبادل.

وتستخدم روسيا طائرات مسيرة إيرانية التصميم في صراعها المستمر منذ ​أربع ⁠سنوات ⁠مع أوكرانيا.

استغل وزراء الخارجية الأوروبيون أمس الجمعة اجتماع مجموعة السبع مع وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للضغط من أجل إثبات أن روسيا تساعد إيران في استهداف القوات الأمريكية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال مصدران أمنيان ‌غربيان ومسؤول إقليمي مقرب من طهران لرويترز إن ​موسكو تزود طهران بصور أقمار صناعية، كما ساعدت إيران على تحديث طائراتها المسيرة لتضاهي النماذج المماثلة التي تستخدمها روسيا ​ضد أوكرانيا.