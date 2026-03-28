ميرتس: الجيش الألماني يمكن أن يشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز





قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القوات المسلحة الألمانية يمكن أن تشارك في إزالة الألغام من مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب في إيران.

وقال في فعالية نظمتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" اليومية في فرانكفورت مساء الجمعة "يمكننا أن نفعل ذلك. وإذا طلب منا ذلك وتم في إطار تفويض أمني جماعي حقيقي - أعني من الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي - بقرار من البوندستاج (البرلمان) فهذا خيار".

وأضاف المستشار "يمكننا تحقيق ذلك عسكريا". لدى الجيش الألماني العديد من كاسحات الألغام.

وأشار ميرتس أيضا إلى أن مضيق هرمز حاليا "من الواضح أنه غير ملغوم على الإطلاق". وتابع أنه لا يعرف ما إذا كانت إيران تخطط للقيام بذلك.

وأضاف المستشار "لذلك نحن نناقش هذا الأمر من الناحية النظرية إلى حد ما"