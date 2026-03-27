غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدداً من المناطق في جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت بلدات كفررمان والقليلة وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث طال القصف الجوي منزلا في بلدة حانين، وأرضاً مفتوحة في كفررمان، بالإضافة إلى مبنى في منطقة العامرية قرب بلدة القليلة الجنوبية، وأطراف بلدة المنصوري.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم مداخل بلدة بيت ليف وأطراف بلدات دبل والقوزح والناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان.

كما أفادت الوكالة بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف فجرا منزلا في بلدة كفررمان الجنوبية، في حين تعرض عدد من قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي مركز، وطالت الغارات الجوية فجرا منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية سجد في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.