ويتكوف: إيران تبحث عن مخرج

قال المبعوث ‌الأمريكي ​ستيف ويتكوف اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران "قائمة عمل من 15 بندا" لتكون أساسا للمفاوضات ⁠لإنهاء الصراع الحالي، مضيفا أن هناك دلائل على أن طهران مهتمة بإبرام ‌اتفاق.

وأضاف ويتكوف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت ‌الأبيض، ان المحادثات قد تُكلل ‌بالنجاح إذا أدرك الإيرانيون ‌أنه لا ‌توجد بدائل جيدة- وهو إدراك ربما ​بدأت طهران ‌في ​الوصول إليه، على ⁠حد قوله.

وأضاف ويتكوف للصحفيين "سنرى إلى أين ستؤول الأمور، ​وما ⁠إذا كان ⁠بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول ⁠الحاسمة، وأنه لا توجد أمامهم بدائل جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".

وأكد "لدينا مؤشرات قوية على أن ‌هذا الأمر ممكن".

وأشار ويتكوف إلى أن ​باكستان كانت تقوم بدور الوسيط، مؤكدا بذلك تصريحات مسؤولين باكستانيين.