تليجراف: قبرص تسعى لاتفاق أمني جديد مع بريطانيا





أفادت صحيفة تليجراف البريطانية ​بأن قبرص طلبت من بريطانيا ‌التفاوض ​بشأن ترتيبات أمنية جديدة للقاعدتين العسكريتين البريطانيتين في الجزيرة، وذلك في أعقاب هجمات شنتها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس القبرصي ⁠نيكوس كريستودوليدس أثار هذه القضية خلال اتصال مطول مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم السبت.

وأشارت تليجراف إلى أن كريستودوليدس ‌يسعى إلى إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية لمعاهدة عام 1960، التي أُنشئت بموجبها القاعدتان السياديتان ‌البريطانيتان أكروتيري وديكيليا، وذلك بعد انتهاء الحرب ‌مع إيران.

وأكدت الصحيفة أن المطالب القبرصية ‌لن تتضمن مطالبة ‌بريطانيا بالتخلي عن القاعدتين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في ​بيان لرويترز ‌إن وضع القاعدتين ​غير مطروح للتفاوض وإن "الصداقة ⁠طويلة الأمد" بين بريطانيا وقبرص لا تزال قوية "في مواجهة التهديدات الإيرانية".

وأضاف المتحدث "وضع مناطق ​القاعدتين ⁠السياديتين ليس ⁠موضع نقاش. هذه المناطق لم تكن يوما جزءا من جمهورية قبرص، إذ احتفظت بريطانيا بالسيادة ⁠عليها عندما نالت قبرص استقلالها عام 1960. وليس لدينا أي خطط لتغيير ذلك."

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن. كما لم ترد قبرص بعد على ‌طلب من رويترز للتعليق.

ويأتي هذا الطلب بعد هجوم ​بطائرات مسيرة تسبب في أضرار طفيفة في قاعدة أكروتيري، مما دفع سفنا حربية أوروبية إلى الرد في وقت سابق من هذا الشهر.