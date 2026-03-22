إسرائيل تقتل عناصر من "حزب الله" وتستولى على أسلحة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عناصر من "حزب الله" واستولت على أسلحة، خلال عمليات برية مستمرة في جنوب لبنان.

فقد داهمت قوات من الفرقة 36 مؤخرا عدة مبان يقول الجيش إنه كان يتم استخدامها من قبل "حزب الله"، حيث عثرت القوات الإسرائيلية على العديد من الأسلحة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن اللواء المدرع السابع التابع للفرقة قتل أكثر من 10 عناصر من "حزب الله" "شكلوا تهديدا مباشرا" خلال الغارة.

وتتواجد حاليا أربع فرق من الجيش الإسرائيلي، تتألف من آلاف الجنود في جنوب لبنان.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر المزيد من القوات في جنوب لبنان وتوسيع منطقته العازلة بشكل أكبر لدفع تهديد "حزب الله" من الحدود.