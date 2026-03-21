"وكالة الطاقة": لا زيادة في الإشعاع خارج موقع نطنز الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أن إيران أبلغتها بشأن الهجوم على منشأة نطنز النووية وأنه ليس هناك أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع.

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق اليوم إن منشأة نطنز النووية أُصيبت في غارة جوية، طبقا لما ذكرته وكالة ميزان الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه لم يحدث تسرب إشعاعي. وأضافت أنها تحقق في الحادث.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لا يُتوقع حدوث أي آثار إشعاعية" جراء هذا الهجوم السابق.

من الجدير بالذكر، أنه تم استهداف المنشأة النووية، التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا (135 ميلا) جنوب شرق طهران بغارات جوية إسرائيلية في الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025 وكذلك من قبل الولايات المتحدة.