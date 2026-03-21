استهداف مبنى لجهاز المخابرات العراقية بطائرة مسيرة

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم السبت، أن مبنى جهاز المخابرات الوطني العراقي تعرض لقصف بطائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه في "الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح اليوم، تم سقوط طائره مسيره داخل مقر جهاز المخابرات على برج للاتصالات".

كما أوضح البيان أنه "تم معالجة الطائرة من قبل الدفاع الجوي العراقي".

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي في حي المنصور ببغداد.

وذكر الشهود أن الانفجار خلف سحب من الدخان الأسود كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار الذي لم تعرف أسبابه.

ويقع مبنى جهاز المخابرات الوطني العراقي المستهدف بجوار معرض بغداد الدولي قبالة مول بغداد في حي الحارثية الذي يضم برجا كبيرا فضلا عن منطقة مكتظة بمكاتب الشركات والمؤسسات والمذاخر الطبية.