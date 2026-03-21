غوتيريش: لا حاجة لمجلس السلام في غزة إلا ضمن خطة إعادة الإعمار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، أن منظمة الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشط مع "مجلس السلام"، في غزة، مشيرًا إلى أنه "لا يرى ضرورة للمجلس إلا في إطار خطة إعادة إعمار القطاع"، وفق تعبيره.

وقال غوتيريش في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلت مقتطفات منها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "هناك مهمة تم تحديدها والموافقة عليها من قبل مجلس الأمن، ونحن نتعاون بشكل نشط مع الهياكل التي أنشأها "مجلس السلام".

وفي الوقت ذاته، أشار غوتيريش إلى أنه لا يرى ضرورة لـ"مجلس السلام" إلا في إطار خطة إعادة إعمار قطاع غزة، قائلًا: "كل ما عدا ذلك الآن هو مشروع شخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يسيطر على كل شيء، وهذا ليس وسيلة فعّالة لمعالجة المشكلات الهائلة التي نواجهها حاليًا".

وفي منتصف نوفمبر 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بحسب سبوتنيك.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد أول اجتماع للمجلس برئاسته في فبراير 2026 بمشاركة ممثلين من أكثر من 40 دولة ومراقبين من 12 دولة أخرى.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أشار إلى أن تنفيذ "خطة ترامب للسلام في قطاع غزة" لا يزال محل شك، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بشأن انتهاك شروط هذه المبادرة.