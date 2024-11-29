نتنياهو يهدد باستئناف الحرب إذا انتهك حزب الله الاتفاق

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب إذا خرق حزب الله وقف إطلاق النار في لبنان. ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 14 عن نتنياهو قوله إن وجه الجيش للاستعداد من أجل "حرب مكثفة"، إذا تم خرق وقف إطلاق النار، دون تحديد ما من شأنه أن يشكل خرقا.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار صباح أمس الأربعاء، توقفت العمليات الكبيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وبرغم ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي يوقوع عدة حوادث منذ ذلك الحين وأشار إلى أنه يتخذ إجراءات ضد مقاتلي حزب الله بسبب انتهاكات للاتفاق.

واتهم الجيش اللبناني أيضا الجيش الإسرائيلي بانتهاك الاتفاق.