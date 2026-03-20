رويترز: أمريكا ستنشر آلاف الجنود الإضافيين بالشرق الأوسط

أبلغ ثلاثة مسؤولين أمريكيين ‌رويترز ​اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة تعتزم نشر آلاف من مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في الشرق الأوسط.

ويأتي نشر ⁠حاملة الطائرات الأمريكية (بوكسر) والوحدة (مارين) الاستكشافية والقطع البحرية المرافقة لها بعد أن أوردت ‌رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ‌نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز ‌عملياتها في الشرق الأوسط.

وقال ‌ترامب للصحفيين ‌أمس الخميس إنه لن يرسل ​قوات إلى "أي مكان" ‌لكنه ​إذا قرر القيام ⁠بذلك فلن يخبر الصحفيين.

ولم يكشف أي من المسؤولين ​الثلاثة، ⁠الذين ⁠تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن الدور ⁠الذي ستقوم به القوات الإضافية.

لكن أحدهم قال إن القوات ستغادر ساحل الولايات المتحدة الغربي قبل الموعد ‌المحدد بنحو ثلاثة أسابيع.

ولم يرد البيت ​الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى الآن على طلبات للتعليق.