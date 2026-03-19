الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافاً في شمال إيران لأول مرة

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء أنه بدأ في استهداف مواقع في شمال إيران لأول مرة منذ بداية الحرب.

وقال الجيش في منشور على تليغرام: "بدأت القوات الجوية الإسرائيلية، بالاعتماد على معلومات استخباراتية من البحرية وقوات الدفاع الإسرائيلية، استهداف مواقع في شمال إيران لأول مرة خلال عملية "زئير الأسد"، في إشارة إلى الحملة العسكرية المشتركة الأمريكية-الإسرائيلية التي أُطلقت في 28 فبراير.

ووفقا لتقارير سابقة، تركز الهجمات بشكل أساسي على مواقع تتبع القيادة الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت سفن البحرية الإيرانية في بحر قزوين، الذي يحد شمال البلاد، لأول مرة. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك صراحة، لكنه أكد أن هجماته الحالية مبنية على معلومات استخباراتية من البحرية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد تدمير البحرية الإيرانية أحد أهداف واشنطن في الحرب في إيران.