إسرائيل: إيران لا تزال تملك آلاف الصواريخ

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إيران لا تزال تملك آلاف الصواريخ.

وقال هنجبي أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها وضع حد لهذا التهديد، وبالتأكيد ليس خلال أيام، ولا على مدى فترة أطول"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر هنجبي أن "ما توقعه محللو الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، تماما، عندما خططوا للحملة، كان ما يمكن توقعه من رد إيران: إطلاق صواريخ عشوائية على السكان المدنيين طوال الحملة".

وأضاف هنجبي أن "الحرب تسير كما هو مخطط لها، وبأسلوب مثير للإعجاب للغاية. لقد تحققت جميع الأهداف التي كان من المفترض أن نحققها في المراحل الأولى".

وقال هنجبي إنه "تم شن هجوم فعال جدا جدا على أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي موقع يسمى نطنز، والذي يضم قسما تحت الأرض وقسما فوق الأرض، وقد تم تدميرهما".