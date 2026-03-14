الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بمرور الشحنات الإنسانية عبر مضيق هرمز





دعا توم ​فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ‌للشؤون ​الإنسانية إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بأمان عبر مضيق هرمز في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وجاءت تصريحات فليتشر في وقت ⁠تهدد فيه إيران بإغلاق المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وقال فليتشر في بيان "عندما تُغلق الطرق ‌وترتفع التكاليف، تتقلص المساعدات التي نستطيع إيصالها، ويكون الأشخاص الأكثر احتياجا هم أول من يفقدها."

وأضاف "لذا ‌فإنني أبعث برسالة بسيطة إلى ‌أطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم: ‌يجب السماح للشحنات ‌الإنسانية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز."

وقال فليتشر إن النزاع المستمر تسبب بالفعل في توقف شبه تام لحركة المرور عبر مضيق هرمز، مضيفا أن ‌ذلك سيؤدي إلى زيادة صعوبة وكلفة إيصال الإمدادات الأساسية، ​بما في ذلك الغذاء والدواء.

وتابع قائلا "أتواصل مباشرة مع الأطراف الرئيسية وأضغط من أجل السماح باستمرار مرور الإمدادات الإنسانية عبر المضيق ​دون عوائق."