واشنطن تنقل أجزاء من منظومة ثاد من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين مسؤولين، أن الولايات المتحدة شرعت في نقل أجزاء من نظام بطاريات الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ البالستية "ثاد" من قواعدها في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك نقلا عن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن قيام القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بشحن جزء من عتادها العسكري إلى الخارج، تزامناً مع اشتداد رحى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي تقريرها قالت الصحيفة إن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بدأت نقل مكونات من منظومة ثاد لاعتراض الصواريخ من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط".

ويشار إلى أن هذه المنظومة المعروفة بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية في مرحلتها النهائية، قد تم نشرها في كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على أن أي عملية إعادة انتشار محتملة لمعدات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في كوريا، لن تخلّ بجودة الردع العسكري القائم ضد كوريا الشمالية.