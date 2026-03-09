الجيش الإسرائيلي يطالب السكان بإخلاء منازلهم في ضاحية بيروت الجنوبية

أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين تحذيراً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت طالباً منهم إخلاء منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في الساعات القريبة سيعمل بقوة ضد البنى التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن"، داعياً "سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم".

ويشن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الحالي سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل.