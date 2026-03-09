البحرين.. شركة بابكو إنرجيز تعلن حالة القوة القاهرة بعد الاعتداء الإيراني

أعلنت شركة بابكو إنرجيز، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأعربت شركة بابكو إنرجيز عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.