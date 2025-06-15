الأردن يعيد فتح مجاله الجوي

أفاد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني هيثم مستو، اليوم الأحد، بأنه تم إعادة فتح أجواء المملكة امام حركة الطيران المدني، بعد تقييم المخاطر من قبل الهيئة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مستو قوله إن "قرارات الإغلاق التي اتخذت منذ بدء الأحداث الجارية هي قرارات تكتيكية مؤقتة تتخذ لغاية معينة قصيرة المدى".

وأضاف أن الهيئة مستمرة بمتابعة التطورات الجارية في المنطقة وتقييم حجم مخاطرها على حركة الطيران المدني، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار فتح الأجواء أو إغلاقها.

وبين مستو أنه تم إبلاغ شركات الطيران بقرار فتح الأجواء من أجل استئناف رحلاتها الجوية المجدولة وإعادة الرحلات التي تم تحويل مسارها إلى وجهات أخرى عند إغلاق الأجواء إلى عمان مجددا.

وأكد أن الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران تبعا للتطورات الجارية ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني، وبما يضمن سلامة المسافرين.

وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، مساء أمس السبت، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وأوضح مستو أن قرار الإغلاق الذي يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن سلامة الأجواء وسلامة المسافرين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، مبينا أن أي قرار يتخذ يأتي ضمن إجراءات الهيئة الاحترازية.

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عدم وجود تغيير على مواعيد رحلاتها وأنها ستسير كما هو مخطط لها دون أي تعديل وحسب مواعيدها المجدولة.

وقالت الشركة إن الرحلات التي كانت متجهة إلى الأردن وتم تحويل مسارها بدأت باستئناف مسارها إلى الأردن، بعد قرار إعادة فتح أجواء المملكة.

وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف.

ودعت الشركة المسافرين إلى التوجه إلى المطار وإتمام إجراءات السفر في المواعيد المحددة.