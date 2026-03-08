بعد 1000 اعتراض.. واشنطن ترسل صائد الطائرات إلى الشرق الأوسط

أعلنت مصادر دفاعية أمريكية يوم أمس السبت أن الجيش الأمريكي بصدد نشر نظام Merops لمكافحة الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، وهو النظام الذي أثبت فعاليته في الدفاع عن سماء أوكرانيا واعترض أكثر من 1,000 طائرة مسيرة من نوع Shahed.

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في المنطقة، بعد إطلاق إيران آلاف الطائرات الهجومية الرخيصة منذ بدء عملية الغضب الملحمي الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير.

تفاصيل النظام وسعره

نظام Merops يعتمد على طائرات اعتراضية صغيرة ذات مروحة تُعرف باسم Surveyor، يمكن لجندي واحد حملها، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنقل في بيئات مشوشة، وفقا لـ Business Insider.

ويبلغ سعر كل طائرة اعتراضية حوالي 15,000 دولار، وهو ما يشكل خيارا أرخص بكثير مقارنة بالصواريخ الأرض-جو المكلفة.

يشمل النظام كاملا محطة قيادة أرضية، ومحطات إطلاق، ويُشغل بواسطة طاقم مكون من أربعة أفراد: قائد، طيار، وفنيين.

ويستطيع النظام اعتراض الطائرات المسيرة ذات المروحة والمحركات النفاثة بسرعة تصل إلى 175 ميلا في الساعة، بما في ذلك طائرات Shahed-136 التي تصل سرعتها إلى 115 ميلا في الساعة، بينما النسخ النفاثة تصل إلى 230 ميلا في الساعة.

إذا فشلت طائرة Surveyor في إصابة هدفها، يمكنها نشر مظلة لاسترجاعها وإعادة إطلاقها، وتستطيع أيضا حمل رأس حربي صغير عند الحاجة.

الانتشار والتدريب

أفاد المسؤولون أن نظام Merops سيصل إلى الشرق الأوسط خلال أسبوع، ويكون جاهزا للعمليات القتالية خلال أيام قليلة من وصوله، ولم يُكشف عن عدد الأنظمة المرسلة، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الكمية تشمل عددا كبيرا من الطائرات الاعتراضية.

وستتلقى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تدريبا على تشغيل النظام من جنود الجيش الأوروبي، كما سيتم إرساله إلى دول بالمنطقة لا تنتشر فيها القوات الأمريكية.

استخدام Merops في أوكرانيا زود الجيش الأمريكي بمعلومات مهمة عن الدفاع الجوي أثبتت جدواها في أوروبا الشرقية، وستكون مفيدة الآن للشرق الأوسط، كما قامت القوات الأمريكية في أوروبا بتعليم حلفاء الناتو كيفية تشغيل النظام بعد نشره على الجناح الشرقي للتحالف إثر تدخلات الطائرات الروسية في المجال الجوي البولندي.

الرد الأوكراني على الطائرات المسيرة

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده تلقت طلبا مباشرا من الولايات المتحدة للمساعدة في مواجهة طائرات Shahed، مشيرا إلى أنه "أعطى تعليمات لتوفير الوسائل اللازمة وضمان وجود خبراء أوكرانيين لضمان الأمن المطلوب".

وتعمل كييف على إنتاج طائرات اعتراضية محلية بتكلفة 2,500 دولار لكل طائرة، بمعدل 1,000 طائرة يوميا، لمواجهة النسخ الروسية من Shahed، التي تطلقها موسكو أحيانا بمئات الطائرات في موجات متتابعة.