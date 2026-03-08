وزير خارجية تركيا: الهجمات على دول الخليج تهدد المدنيين وتزيد خطر اتساع رقعة الحرب

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الهجمات التي تستهدف الإمارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتزيد من احتمال اتساع رقعة الحرب.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد عن فيدان قوله، في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع وزاري غير رسمي لمنظمة الدول التركية في إسطنبول: "أود التأكيد مرة أخرى على أننا ندين بأشد العبارات أي هجمات تستهدف دولا ثالثة (ليست طرفا في الحرب)".

وأضاف أن "الحرب في المنطقة يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، لقد بذلنا جهودا كبيرة على مدى شهور لإقامة طاولة مفاوضات، واليوم، نقول إن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد لحل المشاكل، ونواصل العمل في هذا الاتجاه".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال الحوار والتعاون، وأشار إلى أن "الصراعات في المنطقة توفر بيئة مناسبة للتنظيمات الإرهابية لاستغلالها"، محذرا من أن "تصاعد التوتر يعرض أمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر أيضا".

ولفت إلى أن "استهداف تركيا وأذربيجان هذا الأسبوع أظهر مرة أخرى مدى الخطر الذي نواجهه".

وفي هذا الصدد، ذكّر وزير الخارجية التركي، الجميع بضرورة عدم تكرار حوادث مماثلة.