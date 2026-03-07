الصحة اللبنانية: 41 قتيلا و40 مصاباً جراء غارات إسرائيلية على شرق البلاد





أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل 41 مواطنا وإصابة 41 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد ، وفق إعلام محلي.

وأفادت الوزارة ، وفق ما أوردته قناة "الجديد" اللبنانية ، بسقوط " 41 شهيداً و 40 إصابة جراء الغارات على النبي شيت والبلدات المحيطة".

وأطلع الرئيس اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش رودولف هيكل على المعلومات المتوافرة عن العملية الإسرائيلية التي حصلت بعد القصف المركز الذي تعرضت له بلدة النبي شيت في البقاع وسقوط عدد من "الشهداء" والجرحى إضافة إلى الدمار الذي لحق بها ، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام" .

وكان الجيش اللبناني أكد مقتل ثلاثة عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي رافق عملية نفّذتها أربع طوافات في شرق البلاد .

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي،: " رصدت وحدات الجيش ليل الجمعة أربع طوافات إسرائيلية معادية فوق منطقة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية، حيث عمدت طوافتان إلى إنزال قوة معادية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي عنيف وواسع النطاق للقرى المجاورة."

وكان حزب الله‏ أعلن في بيان سابق اشتباك عناصره مع قوة مشاة إسرائيلية تسلّلت إلى بلدة النبي شيت في البقاع.