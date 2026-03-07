تونس: تفكيك 62 خلية إرهابية واعتقال أكثر من 2000 متورط في 2025

أكدت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن فككت 62 خلية إرهابية واعتقلت أكثر من ألفي شخص متورط في قضايا إرهابية في 2025.

وهذه أحدث بيانات تصدرها الوزارة بشأن مكافحة الإرهاب، ونشرتها اليوم السبت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتتضمن البيانات تسجيل 2058 جريمة إرهابية واعتقال 863 عنصرا إرهابيا مفتش عنه في 2025.

وتعرضت تونس لهجمات دامية قبل نحو عقد، استهدفت خصوصا سياحا في متحف باردو ونزلا بمدينة سوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، تسببت في وفاة أكثر من 70 شخصا.

والعمليات الإرهابية شهدت انحسارا في الأعوام التالية.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الداخلية قولها إن "الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بحالة من الاستقرار النسبي بعد سلسلة من النجاحات الأمنية التي أدت إلى إفشال وإحباط المخططات الإرهابية، وبالتالي تراجع المخاطر المتأتية من التنظيمات الإرهابية".

وهذا العام قتلت قوات الأمن في يناير الماضي أربعة عناصر إرهابية بعد تعقبهم في ولاية القصرين غرب البلاد كما قتلت عنصرا آخر واعتقلت مرافقا له في عملية منفصلة في سوق أسبوعية بنفس الولاية.