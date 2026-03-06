هيجسيث: أمريكا لا تعاني أي نقص في الذخائر في حربها ضد إيران

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن بلاده تمتلك تفوقًا عسكريًا واضحًا في الحرب ضد إيران وإنها مستعدة لحملة مطولة.

وقال هيجسيث في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "لا نعاني من نقص في الذخائر. مخزوناتنا من الأسلحة الدفاعية والهجومية تسمح لنا باستدامة هذه الحملة على قدر احتياجنا إلى ذلك."

وتأتي تصريحات هيجسيث، في معرض رده على مخاوف أثارها بعض الديمقراطيين، الذين أعربوا مؤخرًا عن قلقهم إزاء الكميات الهائلة من الذخائر التي تستخدمها الولايات المتحدة في ذلك الصراع.

وقال هيجسيث: "تأمل إيران ألا نتمكن من استدامة هذا الوضع، وهو خطأ فادح في تقديرات الحرس الثوري الإيراني."

ووفقًا للأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، فقد ضربت القوات الأمريكية ما يقرب من 200 هدف في عمق إيران في غضون الـ 72 ساعة الماضية، ومن بين ذلك حول طهران.

وقال كوبر إنه في الساعة الماضية فقط، أسقطت قاذفات القنابل الشبحية من نوع بي 2 العشرات من القنابل الخارقة للتحصينات التي يزن كل منها نحو ألفي رطل (حوالي 900 كيلوجرام) على منشآت إطلاق صواريخ باليستية مدفونة في أعماق الأرض.

وقال كوبر إن البحرية الإيرانية تعرضت أيضًا لضربة قوية، مضيفًا أنه تم تدمير أو إغراق أكثر من 30 سفينة.

كما تم استهداف حاملة مسيرات إيرانية "بحجم حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبًا". وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الحاملة تشتعل فيها النيران الآن.