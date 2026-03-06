وزير الدفاع البريطاني لا يستبعد المشاركة في الغارات على إيران

رفض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استبعاد مشاركة الطائرات البريطانية في الغارات الجوية على إيران.

وجاءت تصريحات هيلي، ردا على سؤال خلال زيارته إلى قبرص، عما إذا كان يستبعد المشاركة في الغارات الجوية على البلاد.

وقال هيلي خلال مقابلة مع شبكة سكاي نيوز: "مع تغير الظروف في أي صراع، يجب أن تكون مستعدا لتكييف الإجراء الذي تتخذه"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وأضاف "أقوم بذلك عن طريق إدخال مروحيات مضادة للطائرات المسيرة بين عشية وضحاها. وسأفعل ذلك خلال الأسبوعين المقبلين لإدخال المدمرة المجهزة بوسائل الدفاع الجوي من طراز 45 ".

وتابع "أقوم بذلك من خلال الاستعانة بكبار المخططين للمساعدة في تنسيق نوع المساهمة التي بدأت الدول الأخرى بتقديمها الآن... الفرقاطة الألمانية في المنطقة والسفن اليونانية التي انضمت الآن أيضا".

وعند سؤاله مجددا بشأن ما إذا يستبعد مشاركة الطائرات البريطانية في العمليات الهجومية فوق إيران، قال: "كل ما فعلناه كان دفاعيا وقانونيا ومنسقا مع الحلفاء الآخرين".

وتابع "هذه إحدى نقاط القوة العظيمة التي تتمتع بها بريطانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشركاؤها منذ فترة طويلة مثل قطر والأردن وقبرص في العمل مع البريطانيين".

وكان هيلي قد التقى بنظيره القبرصي في وقت سابق أمس الخميس لتخفيف التوترات بشأن رد بريطانيا على هجمات الطائرات المسيرة على الجزيرة.